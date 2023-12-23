В Индийском океане беспилотник атаковал торговое судно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Удар беспилотника повредил торговое судно в Индийском океане, однак обошлось без жертв.

По данным британского военного ведомства United Kingdom Maritime Trade Operations и компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии... был связан с Израилем.

"Этот факт вызывает подозрения, что нападения могли быть связаны с атаками, совершенными йеменскими хути в последние недели, поскольку они все чаще выбирают в качестве мишени суда в Красном море, ссылаясь при этом на войну Израиля в Секторе Газа", - отмечает издание.

Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

На прошлой неделе крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Добавим, что уже более 20 стран согласились присоединиться к возглавляемой США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

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