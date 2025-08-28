RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В США заявляли о "готовности Путина к миру", но он выбирает баллистику, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин выбирает атаковать Украину вместо того, чтобы договариваться о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что в Киеве на нескольких локациях весь день продолжались спасательные работы после российского удара, в ходе которого враг применил почти 600 беспилотников и 31 ракету, в том числе баллистические. 

По состоянию на сейчас известно о 19 погибших мирных жителей, среди которых четверо детей. 

Зеленский подчеркнул, что такой удар демонстрирует желание России воевать и наносить удары не только по украинцам, но и по всем, кто хочет мира, в том числе Европе и президенту США Дональду Трампу. 

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны - к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", - добавил президент. 

По его словам, необходим четкий ответ мира на такое зло. Поскольку нет дедлайнов, которые Путин бы не сорвал, и нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за РФ. 

"Нужны санкции. Нужны тарифы на спонсирующих эту войну", - отметил Зеленский. 

Что говорят в США о Путине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну.

В частности, соответствующее заявление американский лидер делал даже 7 марта - в день, когда россияне нанесли по Украине массированный удар.

При этом вчера, 27 августа, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который несколько раз встречался с Путиным, также заявил, что глава Кремля "выразил желание" завершить войну против Украины.

