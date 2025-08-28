В США заявляли о "готовности Путина к миру", но он выбирает баллистику, - Зеленский

Глава государства отметил, что в Киеве на нескольких локациях весь день продолжались спасательные работы после российского удара, в ходе которого враг применил почти 600 беспилотников и 31 ракету, в том числе баллистические.

По состоянию на сейчас известно о 19 погибших мирных жителей, среди которых четверо детей.

Зеленский подчеркнул, что такой удар демонстрирует желание России воевать и наносить удары не только по украинцам, но и по всем, кто хочет мира, в том числе Европе и президенту США Дональду Трампу.

"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны - к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", - добавил президент.

По его словам, необходим четкий ответ мира на такое зло. Поскольку нет дедлайнов, которые Путин бы не сорвал, и нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за РФ.

"Нужны санкции. Нужны тарифы на спонсирующих эту войну", - отметил Зеленский.