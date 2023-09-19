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В США заявили о пропаже современного истребителя F-35, к поиску привлекли гражданских

Фото: в США заявили о пропаже современного самолета F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Соединенных Штатах пропал современный реактивный истребитель F-35. Американские военные продолжают поиски самолета и заявили, что обратились за помощью к гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что самолет был потерян возле авиабазы ​​в Южной Каролине. Согласно официальному заявлению представителя авиационной базы Чарльстон, пилот самолета F-35B Lightning II благополучно катапультировался из самолета.

"Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь нашим спасательным группам обнаружить F-35, позвоните в Оперативный центр обороны базы по телефону", - говорится в сообщении авиабазы.

Судя по последнему известному местоположению самолета, основные поисковые усилия военные сосредоточили к северу от базы, вокруг озер Моултри и Мэрион. Это может указывать на то, что самолет мог упасть в воду, что затруднит его местонахождение.

О причинах неисправности, которая привела к катапультированию, американские военные не сообщают.

Самолеты F-35

F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который известный своей незаметностью для радаров потенциального противника. В настоящее время самолет состоит на вооружении 12 стран.

Белый дом рассматривает возможность продажи истребителей этого типа Израилю, Польше, Румынии, Испании и Греции. Также сообщалось о планах продать F-35 в Чехии.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты одобрили продажу 25 истребителей F-35 Южной Корее. Согласно соглашению Сеул получит главный истребитель Lockheed Martin Corp. вместе с двигателями, средствами связи и поддержкой.

 

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