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У США заявили про зникнення сучасного винищувача F-35, до пошуку залучили цивільних

Фото: у США заявили про зникнення сучасного літака F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У США пропав сучасний реактивний винищувач F-35. Американські військові продовжують пошуки літака та заявили, що звернулися за допомогою до цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що літак було втрачено біля авіабази в Південній Кароліні. Згідно з офіційною заявою представника авіаційної бази Чарльстон, пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався з літака.

"Якщо у вас є якась інформація, яка може допомогти нашим рятувальним групам виявити F-35, зателефонуйте до Оперативного центру оборони бази по телефону", - йдеться у повідомленні авіабази.

Судячи з останнього відомого розташування літака, основні пошукові зусилля військові зосередили на північ від бази, навколо озер Моултрі і Меріон. Це може вказувати на те, що літак міг упасти у воду, що ускладнить його місцезнаходження.

Про причини несправності, що призвела до катапультування, американські військові не повідомляють.

Літаки F-35

F-35 Lightning – це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, який відомий своєю непомітністю для радарів потенційного супротивника. Наразі літак перебуває на озброєнні 12 країн.

Білий дім розглядає можливість продажу винищувачів цього Ізраїлю, Польщі, Румунії, Іспанії та Греції. Також повідомлялося про плани продатиF-35 у Чехії.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї. Згідно з угодою, Сеул отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp. разом з двигунами, засобами зв'язку та підтримкою.

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