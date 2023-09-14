США одобрили продажу 25 истребителей F-35 Южной Кореи
Соединенные Штаты Америки одобрили продажу 25 истребителей F-35 Южной Кореи. Согласно соглашению Сеул получит главный истребитель Lockheed Martin Corp. вместе с двигателями, средствами связи и поддержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Агентстве по оборонной безопасности утверждают, что эта продажа увеличит оперативный инвентарь Южной Кореи и повысит ее возможности по самообороне в воздухе.
Пакет, оцененный в 5,06 млрд долларов, нуждается в одобрении Конгресса. Издание утверждает, что это может занять годы.
Отмечается, что интерес мира к F-35 резко возрос из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и растущей напряженности в отношениях США и Китая.
Самолеты F-35
F-35 Lightning – это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, известный своей незаметностью. В настоящее время США рассматривают возможность продажи истребителей этого типа Израиля, Польши, Румынии, Испании и Греции. Также сообщалось о планах продать F-35 в Чехии.
Саммит США, Японии и Южной Кореи
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретились в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне.
Они обсудили угрозы со стороны Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом.
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