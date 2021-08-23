RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США заявили про "значну загрозу" для літаків, що вилітають з аеропорту Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту Кабула евакуюючи людей літаки піддаються значній загрозі. Водночас жодне з повітряних суден не відлітає зі столиці Афганістану порожнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу транспортного командування ВПС США Стівена Лайонса.

"Загроза значна", - сказав він відповідаючи в ході брифінгу на питання журналістів про те, наскільки велика небезпека для літаків, які приземляються і злітають з аеропорту Кабула.

При цьому Лайонс відмовився розкрити деталі, пославшись на вагомі причини. Він також зазначив, що жоден літак не відлітає зі столиці Афганістану порожнім. За його словами, літаки відвозять з Кабула по 400-450 осіб за один рейс.

Нагадавши, США за останню добу вивезли з аеропорту Кабула близько 16 тисяч осіб.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден попередив цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, прийдеться допомагати в евакуації людей з Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул