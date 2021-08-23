США заявили про "значну загрозу" для літаків, що вилітають з аеропорту Кабула

В аеропорту Кабула евакуюючи людей літаки піддаються значній загрозі. Водночас жодне з повітряних суден не відлітає зі столиці Афганістану порожнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу транспортного командування ВПС США Стівена Лайонса .

"Загроза значна", - сказав він відповідаючи в ході брифінгу на питання журналістів про те, наскільки велика небезпека для літаків, які приземляються і злітають з аеропорту Кабула.

При цьому Лайонс відмовився розкрити деталі, пославшись на вагомі причини. Він також зазначив, що жоден літак не відлітає зі столиці Афганістану порожнім. За його словами, літаки відвозять з Кабула по 400-450 осіб за один рейс.