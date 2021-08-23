США заявили о "значительной угрозе" для вылетающих из аэропорта Кабула самолетов

В аэропорту Кабула эвакуирующие людей самолеты подвергаются значительной угрозе. В то же время, ни одно из воздушных суден не улетает из столицы Афганистана пустым.

"Угроза значительная", - сказал он отвечая в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, насколько велика опасность для самолетов, которые приземляются и взлетают из аэропорта Кабула.

При этом Лайонс отказался раскрыть детали, сославшись на веские причины. Он также отметил, что ни один самолет не улетает из столицы Афганистана пустым. По его словам, самолеты увозят из Кабула по 400-450 человек за один рейс.