Байден наказав авіакомпаніям евакуювати людей з Афганістану, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, доведеться допомагати в евакуації людей з Афганістану. Як відомо, закінчити евакуацію США планує до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два анонімних джерела повідомили виданню, що авіакомпанії США попередили про можливу участь в евакуації.

"Їм може бути наказано допомагати переправляти людей, евакуйованих з Афганістану", - повідомили виданню офіційні особи.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що в п'ятницю перевізникам був випущений "попереджувальний наказ", в якому авіакомпаніям повідомлялося, що їх можуть використовувати для евакуації людей, але рішення прийнято не було.