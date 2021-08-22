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Байден наказав авіакомпаніям евакуювати людей з Афганістану, - ЗМІ

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США, Неділя 22 серпня 2021 07:45
Байден наказав авіакомпаніям евакуювати людей з Афганістану, - ЗМІ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, доведеться допомагати в евакуації людей з Афганістану. Як відомо, закінчити евакуацію США планує до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два анонімних джерела повідомили виданню, що авіакомпанії США попередили про можливу участь в евакуації.

"Їм може бути наказано допомагати переправляти людей, евакуйованих з Афганістану", - повідомили виданню офіційні особи.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що в п'ятницю перевізникам був випущений "попереджувальний наказ", в якому авіакомпаніям повідомлялося, що їх можуть використовувати для евакуації людей, але рішення прийнято не було.

При цьому чиновник уточнив, що цивільні літаки не літатимуть до Афганістану. Замість цього вони будуть переправляти евакуйованих з авіабаз в місцях, включаючи Близький Схід і Німеччину.

Нагадаємо, що в ЄС вважають, що США не встигнуть евакуювати людей з Афганістану.

Також повідомлялося, що військові США тепер можуть використовувати іншу стратегію при евакуації. Людям не радять відвідувати аеропорт Кабула самостійно.

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