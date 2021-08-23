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США за добу евакуювали з Кабула близько 16 тисяч осіб. Завершити вихід хочуть 31 серпня

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Вашингтон, Понеділок 23 серпня 2021 18:33
США за добу евакуювали з Кабула близько 16 тисяч осіб. Завершити вихід хочуть 31 серпня Фото: США за добу вивезли з Кабула 16 тисяч осіб (fortcarsonmountaineer.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США за останню добу вивезли з аеропорту Кабула близько 16 тисяч осіб. В евакуації з Афганістану були залучені 18 літаків шести американських цивільних авіакомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Хенка Тейлора.

"З кінця липня США евакуювали з Афганістану близько 42 тисячі осіб. За останню добу з Кабула були вивезені приблизно 16 тисяч", - сказав він в ході брифінгу.

За його словами, на поточний момент ми долучили 18 повітряних суден, що належать шести комерційним авіакомпаніям. При цьому він зазначив, що для вивезення людей з аеропорту Кабула пріоритет віддається військовим літакам.

Тейлор також зазначив, що евакуацію з Афганістану планується завершити до 31 Серпня.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, прийдеться допомагати в евакуації людей з Афганістану.

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Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул
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