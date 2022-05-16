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У США заявили, що не бачать перекидання сил РФ до кордонів Фінляндії

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Фінляндія, Понеділок 16 травня 2022 18:37
У США заявили, що не бачать перекидання сил РФ до кордонів Фінляндії Фото: РФ поки що не перекидає сили до кордонів Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль поки не робить спроб перекидання своїх військ до кордонів Фінляндії після того, як країна вирішила подати заявку на участь у НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар високопоставленого представника міністерства оборони США.

"США не бачили жодних ознак того, що Росія перекидає війська ближче до Фінляндії після того, як вона оголосила цими вихідними, що добиватиметься членства в НАТО", - цитує його слова репортер Джек Детч.

Нагадаємо, що Фінляндія має намір подати заявку на членство в НАТО вже 18 травня, а Швеція розглядає можливість зробити це вже 17 травня.

За даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подання заявки.

У Росії стурбовані рішенням Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Готуються провести глибокий аналіз наслідків.

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