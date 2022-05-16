Росія проаналізує наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - Пєсков

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА. Новости ".

"Ми вже говорили, що для нас, звичайно, це питання, яке ми відстежуємо найретельніше. Є привід для дуже глибоко аналізу можливих наслідків. Ми не думаємо, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО якимось чином зміцнить та вдосконалить архітектуру безпеки на нашому континенті", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Швеція заявила, що не має наміру розташовувати на своїй території якісь іноземні військові бази або системи озброєння коли стане членом НАТО.