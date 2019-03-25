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У Венесуелі розповіли, навіщо прилетіли російські військові

Новини » Політика    25.03.2019 - 04:38
У Венесуелі розповіли, навіщо прилетіли російські військові
Фото: російський військовий літак у Каракасі (twitter.com/guidoolimpio)

Влада Венесуели підтвердила прибуття в країну російських літаків з військовими на борту

Представник уряду президента Венесуели Ніколса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими. Про це високопоставлений венесуельський чиновник повідомив e неділю, 24 березня, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Зі слів представника влади, військовослужбовці прилетіли до Каракаса в рамках "військової співпраці двох союзників" і мають намір взяти участь у переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

Своєю чергою російські ЗМІ повідомили, що військовослужбовці РФ прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", і їхній візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів.

За даними росЗМІ, на чолі російської делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошкуров.

Нагадаємо, у неділю, 24 березня, до столиці Венесуели Каракаса прибули два літаки Міністерства оборони Російської Федерації, з близько 100 російських військовослужбовців або бійців приватних військових компаній на борту.

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