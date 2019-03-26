Присутність військових Росії у Венесуелі є порушенням конституції, - Гуайдо

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Хуан Гуайдо звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція"

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tenemos Noticias.

Під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, Гуайдо, говорячи про військових Російської Федерації, звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція".

"Схоже, що (в уряді Ніколаса Мадуро) вони не довіряють своїм збройним силам, тому що вони їх імпортують (...). Вони знову порушують Конституцію", - заявив Гуайдо під час свого виступу.

Нагадаємо, 24 березня в столиці Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив про прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".