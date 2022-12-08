Украина не должна быть вечно жертвой с "красными линиями", когда у РФ их нет: заявление Кулебы

Украина не должна быть бесконечно жертвой, поскольку страна борется на всех фронтах за свое выживание и за свою территориальную целостность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal .

"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно", - заявил Кулеба.

По словам Министра, нельзя ожидать, что Украина будет сдерживаться, пока она ведет экзистенциальную войну.

"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", - добавил Кулеба.

Министр добавил, что Россия может делать все, что ей заблагорассудится, тогда как Украина должна соблюдать определенные красные линии, когда защищает свои территории. Кулеба добавил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, об этом не распространяется на международно признанный украинской территорией Крым.