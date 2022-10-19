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США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК+

Фото: США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ограничение цен на продажу российской нефти не повлияет на производителей ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства финансов США, которое приводит издание Reuters.

"США обратились к представителям Организации стран-экспортеров нефти, чтобы заверить их в этих ограничениях своих планов, и с самого начала утверждал, что ограничение не коснется других производителей нефти", - пояснил чиновник.

Это может помочь ослабить разногласия между США и Саудовской Аравией, ведущим экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК+ по поводу того, что Вашингтон считает сотрудничеством с Россией, направленным на то, чтобы лишить рынки поставок как раз в то время, когда надвигается глобальная рецессия.

Между странами-потребителями, такими как Соединенные Штаты, и производителями нефти, нарастала напряженность в политике добычи. Гнев ОПЕК+ по поводу плана ограничения цен являлся одной из причин ее решения сократить добычу. ОПЕК+, объединяющая блок производителей с союзниками, включая Россию, объявила на прошлой неделе, что сократит добычу на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сбалансировать рынки и подавить волатильность.

Белый дом заявил, что анализ, проведенный Соединенными Штатами, показал, что сокращение могло быть отложено до следующего заседания ОПЕК после промежуточных ноябрьских выборов в США.

Представитель Минфина США считал влияние сокращения на цену приглушенным, заявив, что может потребоваться скачок цен на 30-40 долларов или сокращение добычи в 10 раз по сравнению с фактическим сокращением добычи ОПЕК+ примерно на 900 000 баррелей в сутки, чтобы вызвать рецессию.

Отмечается, что решение ОПЕК+ будет оказать наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители.

Напомним, что Минфин США предложил вариант граничной цены на российскую нефть.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

Сокращение добычи нефти группой ОПЕК+ может повлечь за собой спад в мировой экономике.

Президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти.

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