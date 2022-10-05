Байден разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что решение ОПЕК+ окажет наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители.

При этом отмечается, что цены на газ в США удалось снизить. Так, с начала лета цены на газ снизились на 1,20 доллара, а самая распространенная цена на заправочных станциях сегодня составляет 3,29 доллара за галлон.

Кроме того, по указанию Байдена Министерство энергетики поставит на рынок еще 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти в ноябре.

Также отмечается, что Байден будет продолжать руководство высвобождениями из SPR (Стратегический нефтяной резерв США), чтобы защитить американских потребителей и способствовать энергетической безопасности. Он также поручает министру энергетики изучить любые дополнительные ответственные действия по продолжению увеличения внутреннего производства в ближайшей перспективе.

Сообщается, что администрация Байдена также проведет консультации с Конгрессом о дополнительных инструментах и полномочиях по уменьшению контроля ОПЕК над ценами на энергоносители.

"Наконец, сегодняшнее объявление является напоминанием о том, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты снизили свою зависимость от иностранных источников ископаемого топлива. После принятия Закона о сокращении инфляции США сейчас готовы осуществить самые значительные инвестиции в ускорение перехода на чистую энергию, одновременно повышая энергетическую безопасность, увеличивая нашу зависимость от чистой энергии и энергетических технологий, производимых США и в США", - резюмируют в Белом доме.