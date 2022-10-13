ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сокращение добычи нефти группой ОПЕК+ может вызвать спад в мировой экономике, - МЭА

Новина українською →
Париж, Четверг 13 октября 2022 14:43
Сокращение добычи нефти группой ОПЕК+ может вызвать спад в мировой экономике, - МЭА Фото: решение ОПЕК+ может подтолкнуть мир к рецессии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Решение группы производителей нефти ОПЕК+ на прошлой неделе сократить добычу привело к росту цен и может подтолкнуть мировую экономику к рецессии, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Непрекращающееся ухудшение состояния экономики и рост цен, вызванные планом ОПЕК+ по сокращению поставок, замедляют мировой спрос на нефть", - заявило парижское агентство, в которое входят США и другие ведущие страны-потребители.

"Учитывая неослабевающее инфляционное давление и повышение процентных ставок, более высокие цены на нефть могут оказаться переломным моментом для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии", - говорится в отчете МЭА по нефти.

Предупреждение агентства подчеркивает раскол с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК.

ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, в начале этого месяца договорилась о резком сокращении добычи нефти, ограничивая предложение на и без того напряженном рынке и вызывая резкую критику со стороны президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден пообещал "последствия" для отношений с Саудовской Аравией после шага ОПЕК+, но Эр-Рияд отверг критику и заявил, что этот шаг не был политическим и направлен на балансирование рынка и сдерживание волатильности.

Фактические потери предложения, вероятно, составят около 1 млн баррелей в день, а не 2 млн баррелей, объявленных блоком ОПЕК+, заявило МЭА.

МЭА заявило, что ограничения мощностей, препятствующие добыче в других членах ОПЕК, означают, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обеспечат большую часть сокращений, в то время как новые санкции G7 и Европейского союза в отношении России могут еще больше сократить мировые поставки.

Сокращение добычи нефти группой ОПЕК+ может вызвать спад в мировой экономике, - МЭА

В этом месяце ЕС одобрил план клуба богатых стран G7 по ограничению цен на экспортируемую из России нефть - комплекс новых глобальных санкций, направленных на то, чтобы лишить Москву доходов от ее вторжения в Украину.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить полок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны