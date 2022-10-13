Сокращение добычи нефти группой ОПЕК+ может вызвать спад в мировой экономике, - МЭА

Решение группы производителей нефти ОПЕК+ на прошлой неделе сократить добычу привело к росту цен и может подтолкнуть мировую экономику к рецессии, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Непрекращающееся ухудшение состояния экономики и рост цен, вызванные планом ОПЕК+ по сокращению поставок, замедляют мировой спрос на нефть", - заявило парижское агентство, в которое входят США и другие ведущие страны-потребители.

"Учитывая неослабевающее инфляционное давление и повышение процентных ставок, более высокие цены на нефть могут оказаться переломным моментом для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии", - говорится в отчете МЭА по нефти.

Предупреждение агентства подчеркивает раскол с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК.

ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, в начале этого месяца договорилась о резком сокращении добычи нефти, ограничивая предложение на и без того напряженном рынке и вызывая резкую критику со стороны президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден пообещал "последствия" для отношений с Саудовской Аравией после шага ОПЕК+, но Эр-Рияд отверг критику и заявил, что этот шаг не был политическим и направлен на балансирование рынка и сдерживание волатильности.

Фактические потери предложения, вероятно, составят около 1 млн баррелей в день, а не 2 млн баррелей, объявленных блоком ОПЕК+, заявило МЭА.

МЭА заявило, что ограничения мощностей, препятствующие добыче в других членах ОПЕК, означают, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обеспечат большую часть сокращений, в то время как новые санкции G7 и Европейского союза в отношении России могут еще больше сократить мировые поставки.

В этом месяце ЕС одобрил план клуба богатых стран G7 по ограничению цен на экспортируемую из России нефть - комплекс новых глобальных санкций, направленных на то, чтобы лишить Москву доходов от ее вторжения в Украину.