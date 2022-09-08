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Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту

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Вашингтон, Четвер 08 вересня 2022 19:15
Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту Фото: Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на нафту з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Індія, великий імпортер російської нафти, погодилася продовжити переговори про приєднання до ініціативи країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту", - зазначив Адейемо.

За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що Китай також піде на зустріч новій угоді. Він додав, що в правилах буде роз'яснено, як імпортери можуть використовувати страхування для відвантаження російської нафти, якщо ціна знаходиться нижче узгодженої межі.

Адейемо не розкрив підсумкову узгоджену максимальну ціну, але сказав, що вона в будь-якому випадку буде ефективною, навіть якщо Індія та інші країни-імпортери нафти не приєднаються до ініціативи.

Раніше стало відомо, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Також стало відомо, що ЄС готує ліміт цін на газ з Росії. Експерти з країн Євросоюзу вже провели технічну нараду щодо введення обмежень.

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