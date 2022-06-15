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Канада оголосила про нову військову допомогу Україні: що планує передати

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Брюссель, Середа 15 червня 2022 21:29
Канада оголосила про нову військову допомогу Україні: що планує передати Фото: Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Наталія Юрченко

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд. Вона заявила, що Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", - зазначила міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України.

Так, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також Німеччина пообіцяла надати три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Польща та Нідерланди - артилерію.

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Військова допомога Канада Україна
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