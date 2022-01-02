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У разі нового вторгнення РФ в Україну. У Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2"

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Берлін, Неділя 02 січня 2022 13:16
У разі нового вторгнення РФ в Україну. У Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2" Фото: у Німеччині не виключили санкцій проти "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У разі нового вторгнення Росії в Україну запуск газопроводу "Північний потік-2" слід поставити під питання. Газовий проект такого масштабу завжди має велике політичне значення.

Про це заявив претендент на пост глави німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Funke.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло," Північний потік-2 " повинен стати предметом обговорення. Це взагалі не питання", - заявив він.

На його думку, проект розколює Європу.

"Тому ми, "Зелені", завжди були проти нього", - сказав він.

Проте політик вважає, що тепер буде складно зупинити запуск проекту.

"Трубопровід завершено, мова йде лише про сертифікацію. Ми будемо дотримуватися законодавства. Якщо Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік - 2" буде запущений", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через погрози Україні.

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Україна Російська Федерація Північний потік-2
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