У разі нового вторгнення РФ в Україну. У Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2"

У разі нового вторгнення Росії в Україну запуск газопроводу "Північний потік-2" слід поставити під питання. Газовий проект такого масштабу завжди має велике політичне значення.

Про це заявив претендент на пост глави німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Funke .

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло," Північний потік-2 " повинен стати предметом обговорення. Це взагалі не питання", - заявив він.

На його думку, проект розколює Європу.

"Тому ми, "Зелені", завжди були проти нього", - сказав він.

Проте політик вважає, що тепер буде складно зупинити запуск проекту.

"Трубопровід завершено, мова йде лише про сертифікацію. Ми будемо дотримуватися законодавства. Якщо Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік - 2" буде запущений", - зазначив він.