ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США змінять роль своїх військових в Іраку і скоротять чисельність, - Псакі

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 26 липня 2021 21:25
США змінять роль своїх військових в Іраку і скоротять чисельність, - Псакі Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Роль військового контингенту США в Іраку зміниться з бойового на тренувальну і консультаційну. У країні залишиться стільки американських військових, скільки необхідно для виконання нових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Змінюється (суть - ред.) місії (військових США в Іраку - ред.) і число (американських військовослужбовців - ред.) буде визначатися з часом залежно від поставлених завдань",- сказала Псакі під час брифінгу.

Вона відмовилася, назвати число американських військових, які залишаться в Іраку, відзначимо, при цьому, що місія "з бойової стане більшою мірою" буде зводитися до підготовки, надання та підтримки Іракських Збройних сил.

За її словами, ця зміна змісту ролі військового контингенту США в Іраку є переходом "до більшої уваги на тренуваннях і консультаціях, ніж у нас були протягом останніх кількох років".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі провели переговори у Вашингтоні. За даними ЗМІ, вони мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.

Раніше Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що США і Ірак мають намір узгодити виведення американських військ з країни до кінця року.

При цьому зазначалося, що військова присутність США в Іраку буде необхідна надалі для допомоги іракським військовим у боротьбі з ІДІЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ірак войска
NEWS
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
DAILY
Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського