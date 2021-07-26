США змінять роль своїх військових в Іраку і скоротять чисельність, - Псакі

Роль військового контингенту США в Іраку зміниться з бойового на тренувальну і консультаційну. У країні залишиться стільки американських військових, скільки необхідно для виконання нових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"Змінюється (суть - ред.) місії (військових США в Іраку - ред.) і число (американських військовослужбовців - ред.) буде визначатися з часом залежно від поставлених завдань",- сказала Псакі під час брифінгу.

Вона відмовилася, назвати число американських військових, які залишаться в Іраку, відзначимо, при цьому, що місія "з бойової стане більшою мірою" буде зводитися до підготовки, надання та підтримки Іракських Збройних сил.

За її словами, ця зміна змісту ролі військового контингенту США в Іраку є переходом "до більшої уваги на тренуваннях і консультаціях, ніж у нас були протягом останніх кількох років".