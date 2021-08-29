Французькі війська залишаться в Іраку навіть після відходу американців, - Макрон
Французькі війська залишаться стояти в Ірак навіть якщо країну покинуть військові США. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту в Багдаді, на якому зібралися ключові регіональні лідери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За його словами, Франція продовжить розгортання військ в Іраку для боротьби з тероризмом, навіть якщо США вийдуть.
"Незалежно від того, який вибір зроблять американці, ми збережемо свою присутність в Іраку для боротьби з тероризмом", - заявив Макрон.
Він також попередив лідерів інших країн про загрозу з боку угруповання "Ісламська держава" та попросив їх не втрачати пильність.
"Ми всі знаємо, що ми не повинні послаблювати пильність, тому що ДАІШ (угруповання "Ісламська держава") залишається загрозою, і я знаю, що боротьба з цими терористичними групами є пріоритетом вашого уряду", - сказав Макрон.
Нагадаємо, що США мають намір змінити роль свого військового контингенту в Іраку. Про це заявили в Білому домі.