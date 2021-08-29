ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Французькі війська залишаться в Іраку навіть після відходу американців, - Макрон

Новость на русском →
Ірак, Неділя 29 серпня 2021 06:59
Французькі війська залишаться в Іраку навіть після відходу американців, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Французькі війська залишаться стояти в Ірак навіть якщо країну покинуть військові США. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту в Багдаді, на якому зібралися ключові регіональні лідери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За його словами, Франція продовжить розгортання військ в Іраку для боротьби з тероризмом, навіть якщо США вийдуть.

"Незалежно від того, який вибір зроблять американці, ми збережемо свою присутність в Іраку для боротьби з тероризмом", - заявив Макрон.

Він також попередив лідерів інших країн про загрозу з боку угруповання "Ісламська держава" та попросив їх не втрачати пильність.

"Ми всі знаємо, що ми не повинні послаблювати пильність, тому що ДАІШ (угруповання "Ісламська держава") залишається загрозою, і я знаю, що боротьба з цими терористичними групами є пріоритетом вашого уряду", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що США мають намір змінити роль свого військового контингенту в Іраку. Про це заявили в Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Ірак
NEWS
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес