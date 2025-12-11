ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп грозится начать еще одну войну, - Politico

США, Четверг 11 декабря 2025 08:15
UA EN RU
Трамп грозится начать еще одну войну, - Politico Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, намекнув на расширение силовых действий после Венесуэлы и предупредив о возможных последствиях для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.

Трамп направил резкое предупреждение Колумбии, заявив, что Вашингтон может расширить военные операции для борьбы с наркотрафиком на территорию страны.

По его словам, Колумбия производит большое количество запрещенных веществ, и лидер государства должен быть готов к последствиям, иначе страна станет следующим объектом действий США.

Продолжение силовой стратегии

Ранее Трамп уже упоминал о планах расширить операции, аналогичные действиям в Венесуэле, на Мексику и Колумбию.

С сентября 2025 года США нанесли не менее 20 ударов по морским судам в Карибском море и Тихом океане, которые, по неподтвержденным данным, могли перевозить наркотики.

Военная группировка США в регионе

Для усиления давления на наркотрафик Белый дом сосредоточил в регионе значительные силы: современный авианосец, атомную подводную лодку, судно специального назначения, десятки других боевых кораблей, более 14 тысяч военнослужащих и истребители пятого поколения F-35.

Возможные последствия для Колумбии

Судя по заявлениям Трампа, аналогичная стратегия силового давления может быть применена к Колумбии. Такой сценарий подчеркивает готовность США расширять свои военные операции в регионе и использовать масштабные ресурсы для реализации поставленных задач.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подтвердил захват венесуэльского танкера американскими военными у побережья страны и анонсировал новые действия против режима Николаса Мадуро, подчеркнув, что впереди и "другие новости" в этом направлении.

Отметим, что обсуждение параметров возможного мирного соглашения продолжается, но позиции Украины, США и России остаются сильно разными, из-за чего европейские структуры оценивают процесс как затянувшийся на месяцы

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Колумбия
Новости
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений