США нанесли удары по трем судам в Тихом океане

США, Вторник 16 декабря 2025 14:52
США нанесли удары по трем судам в Тихом океане Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы США атаковали три судна, которые, по данным американских военных, перевозили наркотики в восточной части Тихого океана. В результате ударов погибли восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное командование ВС США.

Как сообщило командование, операции были проведены в международных водах по распоряжению министра обороны Пита Хегсета. На первом судне находились три человека, на втором - двое, на третьем - еще трое.

В Вашингтоне отмечают, что действия происходят в рамках усиленной борьбы с наркокартелями. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет более широкое привлечение вооруженных сил к операциям против наркоторговли.

На этом фоне в конце августа США направили к побережью Венесуэлы военно-морскую группировку, в том числе подводную лодку и боевые корабли. Министр обороны США также заявлял о готовности американских военных к различным сценариям действий в регионе, включая операции в Венесуэле.

Вечером 10 декабря 2025 года ряд СМИ сообщили, что американские военные перехватили и взяли под контроль санкционный нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэлы.

Впоследствии в тот же день президент США Дональд Трамп публично подтвердил захват венесуэльского судна и заявил о подготовке новых шагов в отношении Каракаса в ближайшее время.

В то же время Трамп пошел еще дальше, пригрозив Колумбии возможностью военной операции. Он намекнул на расширение силовых действий за пределы Венесуэлы и предупредил о потенциальных последствиях для страны.

Такие заявления вызвали резкую реакцию в Конгрессе США: сенаторы и конгрессмены выразили серьезное беспокойство и возмущение, поскольку о планах Белого дома их заранее не проинформировали.

