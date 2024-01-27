RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США нанесли новый удар по хуситам после атаки на танкер с российской нефтью

Фото: США нанесли новый удар по хуситам (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Военные США нанесли удар по хуситам в Йемене. Это произошло после новых атак группировки на гражданские суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Центральное командование армии США в Twitter (X).

Как сообщается, силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, которая была готова к запуску и представляла "непосредственную угрозу" судоходству в районе.

В результате ударов Вооруженные силы США уничтожили ракету.

Что этому предшествовало

Удар США был нанесен через несколько часов после того, как повстанцы-хуситы атаковали судно Marlin Luanda, перевозившее нефтепродукты российского происхождения. В результате атаки хуситов никто из экипажа танкера не пострадал.

Партия предназначалась для производства пластика и бензина. Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

Bloomberg отмечает, что после инцидента в Красном море нефть на мировых рынках подорожала.

Предыстория

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЙемен