США завдали нового удару по хуситах після атаки на танкер з російською нафтою

Як повідомляється, сили Центрального командування США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів., яка була готова до запуску та становила "безпосередню загрозу" для судноплавства в районі.

Внаслідок ударів Збройні сили США знищили ракету.

Що цьому передувало

Удар США був завданий через кілька годин після того, як повстанці-хусити атакували судно Marlin Luanda, що перевозило нафтопродукти російського походження. Внаслідок атаки хуситів ніхто з екіпажу танкера не постраждав.

Партія призначалася для виготовлення пластику та бензину. Сировина була завантажена на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів.

Bloomberg зазначає, що після інциденту у Червоному морі нафта на світових ринках подорожчала.

Передісторія

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповування завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.