США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду

Когда нанесли удары

В 22:00 по киевскому времени 14 июля CENTCOM завершило новую волну ударов по Ирану, поразив десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов страны.

Истребители, дроны и корабли США в течение семи часов применяли боеприпасы против иранских объектов – пусковых установок ракет и дронов, военно-морских средств и систем береговой обороны.

Что с морской блокадой

В тот же день, в 23:00 по киевскому времени, США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты, прибрежные районы или оттуда.

По словам CENTCOM, американские силы остаются "бдительными, боеспособными и готовыми" выполнять операции по приказу главнокомандующего.