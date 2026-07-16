США нанесли новые удары по Ирану, чтобы открыть Ормуз

США снова атакуют Иран

16 июля США нанесли новые удары по Ирану. Это происходит на пятый день после того, как объемы судоходства в Ормузском проливе резко сократились.

По данным Центрального командования США, атаки начались в 14:00 по восточному времени. Американские войска преследовали цель "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала".

Что делает Иран

Иран ответил на предварительные удары США обстрелом американских баз в Кувейте и Иордании. Вооруженные силы Кувейта заявили о взрывах из-за перехвата враждебных целей системами ПВО.

Тегеран, похоже, не будет отступать перед предупреждением президента США Дональда Трампа насчет авиаударов по иранским электростанциям и мостам, пока они не откроют Ормузский пролив, пишет издание.

"Пока США не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", - заявил спикер иранской армии.

Более того, Иран обратился к своим союзникам-хуситам в Йемене с просьбой закрыть еще один нефтяной маршрут в Красном море. Это произойдет, если США нанесут удар по энергетической сети Ирана, сообщает Reuters.

Что происходит в Ормузском проливе

Коммерческое движение через пролив происходит сейчас редко. Транзитные перевозки в основном ограничивались судами, связанными с Ираном. Тем более что они использовали северный маршрут, одобренный Тегераном, добавляет Bloomberg.

Хотя некоторые нефтяные грузы пересекают пролив, не сообщая о своем местонахождении.

Обострение на Ближнем Востоке

На фоне эскалации с начала минувшей недели США возобновили блокаду иранских портов и отменили отказ от санкций по нефти. Блокада была впервые введена в апреле, а затем снята с подписанием мирного соглашения.

Иранский риал обесценился за последний месяц примерно на 20%, чем до временного соглашения с США, пишет издание.

Цены на нефть марки Brent достигли около 85 долларов за баррель. Они выросли на 11% из-за возобновления военных действий.

Вице-президент США Джей Ди Венс отверг предположение о том, что переговоры с Ираном бесполезны. Он заверил, что США не хотят разворачивать наземные войска в Иране.

"Мы не собираемся присылать 150000 сухопутных войск, чтобы осуществить смену режима, если сами люди на местах не захотят добиться этого результата, - заявил он.

Последняя волна атак США пришлась на военные объекты на юге Исламской Республики:

радары,

ракеты,

беспилотники.

Хотя бомбардировка Ирана не столь интенсивна, чем в разгар войны в марте и начале апреля.