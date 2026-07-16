США нанесли новые удары по Ирану, чтобы открыть Ормуз

США вернулись к активным боевым действиям против Ирана из-за блокирования Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США в Х и Bloomberg.
16 июля США нанесли новые удары по Ирану. Это происходит на пятый день после того, как объемы судоходства в Ормузском проливе резко сократились.
По данным Центрального командования США, атаки начались в 14:00 по восточному времени. Американские войска преследовали цель "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала".
Иран ответил на предварительные удары США обстрелом американских баз в Кувейте и Иордании. Вооруженные силы Кувейта заявили о взрывах из-за перехвата враждебных целей системами ПВО.
Тегеран, похоже, не будет отступать перед предупреждением президента США Дональда Трампа насчет авиаударов по иранским электростанциям и мостам, пока они не откроют Ормузский пролив, пишет издание.
"Пока США не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", - заявил спикер иранской армии.
Более того, Иран обратился к своим союзникам-хуситам в Йемене с просьбой закрыть еще один нефтяной маршрут в Красном море. Это произойдет, если США нанесут удар по энергетической сети Ирана, сообщает Reuters.
Коммерческое движение через пролив происходит сейчас редко. Транзитные перевозки в основном ограничивались судами, связанными с Ираном. Тем более что они использовали северный маршрут, одобренный Тегераном, добавляет Bloomberg.
Хотя некоторые нефтяные грузы пересекают пролив, не сообщая о своем местонахождении.
На фоне эскалации с начала минувшей недели США возобновили блокаду иранских портов и отменили отказ от санкций по нефти. Блокада была впервые введена в апреле, а затем снята с подписанием мирного соглашения.
Иранский риал обесценился за последний месяц примерно на 20%, чем до временного соглашения с США, пишет издание.
Цены на нефть марки Brent достигли около 85 долларов за баррель. Они выросли на 11% из-за возобновления военных действий.
Вице-президент США Джей Ди Венс отверг предположение о том, что переговоры с Ираном бесполезны. Он заверил, что США не хотят разворачивать наземные войска в Иране.
"Мы не собираемся присылать 150000 сухопутных войск, чтобы осуществить смену режима, если сами люди на местах не захотят добиться этого результата, - заявил он.
Последняя волна атак США пришлась на военные объекты на юге Исламской Республики:
Хотя бомбардировка Ирана не столь интенсивна, чем в разгар войны в марте и начале апреля.
Напомним, что Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми закрыть нефтяной маршрут через Красное море. Это произойдет, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.
США с 15 июля по 16 июля нанесли по Ирану две серии атак. Под ударом оказались разные военные объекты Тегерана.