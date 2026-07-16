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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США нанесли новые удары по Ирану, чтобы открыть Ормуз

22:48 16.07.2026 Чт
3 мин
Военные силы США снова бьют по Ирану
aimg Елена Бджола
Фото: военные США (Getty Images)

США вернулись к активным боевым действиям против Ирана из-за блокирования Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США в Х и Bloomberg.

США снова атакуют Иран

16 июля США нанесли новые удары по Ирану. Это происходит на пятый день после того, как объемы судоходства в Ормузском проливе резко сократились.

По данным Центрального командования США, атаки начались в 14:00 по восточному времени. Американские войска преследовали цель "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала".

Что делает Иран

Иран ответил на предварительные удары США обстрелом американских баз в Кувейте и Иордании. Вооруженные силы Кувейта заявили о взрывах из-за перехвата враждебных целей системами ПВО.

Тегеран, похоже, не будет отступать перед предупреждением президента США Дональда Трампа насчет авиаударов по иранским электростанциям и мостам, пока они не откроют Ормузский пролив, пишет издание.

"Пока США не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", - заявил спикер иранской армии.

Более того, Иран обратился к своим союзникам-хуситам в Йемене с просьбой закрыть еще один нефтяной маршрут в Красном море. Это произойдет, если США нанесут удар по энергетической сети Ирана, сообщает Reuters.

Что происходит в Ормузском проливе

Коммерческое движение через пролив происходит сейчас редко. Транзитные перевозки в основном ограничивались судами, связанными с Ираном. Тем более что они использовали северный маршрут, одобренный Тегераном, добавляет Bloomberg.

Хотя некоторые нефтяные грузы пересекают пролив, не сообщая о своем местонахождении.

Обострение на Ближнем Востоке

На фоне эскалации с начала минувшей недели США возобновили блокаду иранских портов и отменили отказ от санкций по нефти. Блокада была впервые введена в апреле, а затем снята с подписанием мирного соглашения.

Иранский риал обесценился за последний месяц примерно на 20%, чем до временного соглашения с США, пишет издание.

Цены на нефть марки Brent достигли около 85 долларов за баррель. Они выросли на 11% из-за возобновления военных действий.

Вице-президент США Джей Ди Венс отверг предположение о том, что переговоры с Ираном бесполезны. Он заверил, что США не хотят разворачивать наземные войска в Иране.

"Мы не собираемся присылать 150000 сухопутных войск, чтобы осуществить смену режима, если сами люди на местах не захотят добиться этого результата, - заявил он.

Последняя волна атак США пришлась на военные объекты на юге Исламской Республики:

  • радары,
  • ракеты,
  • беспилотники.

Хотя бомбардировка Ирана не столь интенсивна, чем в разгар войны в марте и начале апреля.

Напомним, что Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми закрыть нефтяной маршрут через Красное море. Это произойдет, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.

США с 15 июля по 16 июля нанесли по Ирану две серии атак. Под ударом оказались разные военные объекты Тегерана.

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