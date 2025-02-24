США заинтересованы в российских редкоземах, - Трамп

"Мы пытаемся заключить несколько сделок (с Россией - ред.) по экономическому развитию, и многое из того, что мы хотим, а там посмотрим. Я не знаю, удастся ли это сделать, но мы бы с удовольствием это сделали, если бы могли. Знаете, у них огромное количество редкоземельных ресурсов", - заявил Трамп.

Трамп напомнил, что Россия - самая большая страна по площади в мире. И у нее есть "очень ценные вещи, которые США могли бы использовать".

При этом президент США уточнил, что в первую очередь Вашингтон хочет добиться завершения войны России против Украины.