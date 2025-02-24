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США зацікавлені в російських рідкісноземах, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США хочуть укласти кілька економічних угод із Росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми намагаємося укласти кілька угод (з Росією - ред.) щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів", - заявив Трамп.

Трамп нагадав, що Росія - найбільша країна за площею у світі. І в неї є "дуже цінні речі, які США могли б використовувати".

При цьому президент США уточнив, що насамперед Вашингтон хоче домогтися завершення війни Росії проти України.

Угода США з Україною

Нагадаємо, раніше США запропонували Україні укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Така ініціатива передбачає створення фонду, в якому США матимуть економічні та управлінські права.

Передбачається, що до фонду надходитимуть доходи України з продажу рідкісноземельних металів.

Поки що обговорення угоди між Києвом і Вашингтоном тривають. За даними CNN, США відмовляються вносити в угоду гарантії безпеки для України.

Очікується, що таке питання президент України Володимир Зеленський може особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп