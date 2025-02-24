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США заинтересованы в российских редкоземах, - Трамп

Вашингтон, Понедельник 24 февраля 2025 21:55
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США заинтересованы в российских редкоземах, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США хотят заключить несколько экономических сделках с Россией. В частности, речь идет об использовании российских редкоземельных ресурсов.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы пытаемся заключить несколько сделок (с Россией - ред.) по экономическому развитию, и многое из того, что мы хотим, а там посмотрим. Я не знаю, удастся ли это сделать, но мы бы с удовольствием это сделали, если бы могли. Знаете, у них огромное количество редкоземельных ресурсов", - заявил Трамп.

Трамп напомнил, что Россия - самая большая страна по площади в мире. И у нее есть "очень ценные вещи, которые США могли бы использовать".

При этом президент США уточнил, что в первую очередь Вашингтон хочет добиться завершения войны России против Украины.

Соглашение США с Украиной

Напомним, ранее США предложили Украине заключить соглашение по редкоземельным металлам. Такая инициатива предусматривает создание фонда, в котором США будут иметь экономические и управленческие права.

Предусматривается, что в фонд будут поступать доходы Украины с продажи редкоземельных металлов.

Пока что обсуждения соглашения между Киевом и Вашингтоном продолжаются. По данным CNN, США отказываются вносить в соглашение гарантии безопасности для Украины.

Ожидается, что такой вопрос президент Украины Владимир Зеленский может лично обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

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