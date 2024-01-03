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В Латвии арестовали россиянина, который шпионил за военными объектами

Латвия, Среда 03 января 2024 17:45
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В Латвии арестовали россиянина, который шпионил за военными объектами Архивное фото: В Латвии задержали россиянина (nra lv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии в прошлом месяце задержали гражданина РФ. Его подозревают в слежке за военными объектами и передаче секретной информации.

Об этом заявила Служба госбезопасности Латвия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Уголовный процесс в отношении гражданина РФ был начат 18 декабря по факту незаконного сбора и передачи секретной информации иностранной разведке.

"Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии", - говорится в заявлении.

По данным, имеющимся в распоряжении Службы госбезопасности, мужчина оказывал и другие виды поддержки российской спецслужбе в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.

На пяти объектах, к которым подозреваемый имел какое-либо отношение, проведены уголовно-процессуальные действия. Во время обысков изъят большой объем документов и носителей информации. В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.

Шпионы РФ в странах Европы

Ранее сообщалось, что в Польше признали виновными членов шпионской сети - 14 граждан Беларуси, Украины и России. Они готовили диверсии в пользу Москвы.

Также полиция Норвегии задержала русского шпиона, работавшего в университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.

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