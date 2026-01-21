США задержали танкер "теневого флота" РФ Sagitta

В ведомстве заявили, что в рамках операции Southern Spear Департамент войны (он же Пентагон) остается непреклонным в своей миссии по подавлению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности и Министерством юстиции.

"Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом.", - говорится в публикации.

На сайте War Sanction указано, что нефтяной танкер Sagitta, захваченный США, входит в теневой флот РФ и находится под санкциями Украины, Британии, Соединенных Штатов, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

"Танкер в период действия эмбарго G7+ и политики price -cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море, тихоокеанском регионе преимущественно в КНР, Индию, прибегает к практике отключения сигнала AIS, ведения так называемой "темной деятельности" в море", - говорится в информации о судне

На портале также сказано, что международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.