Верховный лидер Ирана приказал подготовить удар по Израилю, - NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал своим подчиненным подготовить удар по Израилю. Так Тегеран хочет ответить на атаку израильских войск, которая произошла 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Три неназванных иранских чиновника рассказали изданию, что приказ о подготовке плана атаки Хаменеи отдал Высшему совету национальной безопасности.

По их словам, такое решение верховный лидер принял после того, как ознакомился с масштабами ущерба, который израильский удар нанес иранскому ракетному производству и системам ПВО вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

Источники NYT уточнили, что, как заявил Хаменеи, масштабы израильской атаки, а также число жертв (погибли по меньшей мере четыре солдата из числа военных) слишком велики, чтобы их игнорировать, и если Тегеран не ответит, он признает поражение.

Они также подчеркнули, что военные командиры готовят список из десятков военных целей на территории Израиля. Сам удар, вероятно, произойдет уже после президентских выборов в США. Причиной этому является обеспокоенность Ирана, что всплеск напряженности на Ближнем Востоке может "сыграть на руку" кандидату в президенты США Дональду Трампу.