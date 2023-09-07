США приговорили к 9 годам тюрьмы россиянина, работавшего на администрацию Путина

Суд в Соединенных Штатах Америки сегодня, 7 сентября, приговорил к 9 годам тюрьмы российского бизнесмена Владислава Клюшина. Ранее он работал на администрацию диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Его признали виновным в участии в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, включавшей взломанную секретную информацию о доходах нескольких компаний.
Отмечается, что он был осужден окружным судьей США Патти Сарис в Бостоне после того, как в феврале присяжные признали его виновным.
Reuters пишет, что хакеры в период с 2018 по 2020 год просматривали и загружали еще не объявленные отчеты о прибыли сотен компаний, включая Tesla и Microsoft, которыми Клюшин и другие торговали до того, как это попадало в новости.
Помощник прокурора США Сет Косто во время слушания приговора заявил, что деятельность Клюшина наносила реальный ущерб американскому рынку экономики.
Владислав Клюшин был основателем московской компании "М 13", которая работала для Администрации Путина. Он поставлял диктатору услуги мониторинга СМИ и социальных сетей.
СМИ уточняли, что Клюшин имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС России, а в июне 2020 года Путин наградил его орденом Почета.
Также компания Клюшина не только работала на правительство Путина, но и наняла бывшего офицера российской военной разведки Ивана Ермакова.
Его разыскивает правительство США за вероятное участие в хакерских схемах, направленных на вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Напомним, в декабре 2021 года российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета.
В феврале жюри присяжных в федеральном суде в Бостоне (штат Массачусетс) признало связанного с Кремлем российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения.
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