США приговорили к 9 годам тюрьмы россиянина, работавшего на администрацию Путина

Его признали виновным в участии в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, включавшей взломанную секретную информацию о доходах нескольких компаний.

Отмечается, что он был осужден окружным судьей США Патти Сарис в Бостоне после того, как в феврале присяжные признали его виновным.

Reuters пишет, что хакеры в период с 2018 по 2020 год просматривали и загружали еще не объявленные отчеты о прибыли сотен компаний, включая Tesla и Microsoft, которыми Клюшин и другие торговали до того, как это попадало в новости.

Помощник прокурора США Сет Косто во время слушания приговора заявил, что деятельность Клюшина наносила реальный ущерб американскому рынку экономики.

Клюшина с администрацией Путина

Владислав Клюшин был основателем московской компании "М 13", которая работала для Администрации Путина. Он поставлял диктатору услуги мониторинга СМИ и социальных сетей.

СМИ уточняли, что Клюшин имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС России, а в июне 2020 года Путин наградил его орденом Почета.

Также компания Клюшина не только работала на правительство Путина, но и наняла бывшего офицера российской военной разведки Ивана Ермакова.

Его разыскивает правительство США за вероятное участие в хакерских схемах, направленных на вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Дело Клюшина

Напомним, в декабре 2021 года российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета.

В феврале жюри присяжных в федеральном суде в Бостоне (штат Массачусетс) признало связанного с Кремлем российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения.