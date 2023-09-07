США засудили до 9 років в'язниці росіянина, який працював на адміністрацію Путіна

Його визнали винним в участі у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про доходи кількох компаній.

Зазначається, що він був засуджений окружним суддею США Патті Саріс у Бостоні після того, як у лютому присяжні визнали його винним.

Reuters пише, що хакери в період з 2018 по 2020 рік переглядали і завантажували ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, включно з Tesla і Microsoft, якими Клюшин та інші торгували до того, як це потрапляло в новини.

Помічник прокурора США Сет Косто під час слухання вироку заявив, що діяльність Клюшина завдавала реальної шкоди американському ринку економіки.

Зв'язки Клюшина з адміністрацією Путіна

Владислав Клюшин був засновником московської компанії "М 13", яка працювала для Адміністрації Путіна. Він постачав диктатору послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж.

ЗМІ уточнювали, що Клюшин мав доступ до документів Головного управління Генштабу ЗС Росії, а в червні 2020 року Путін нагородив його орденом Пошани.

Також компанія Клюшина не тільки працювала на уряд Путіна, а й найняла колишнього офіцера російської військової розвідки Івана Єрмакова.

Його розшукує уряд США за ймовірну участь у хакерських схемах, спрямованих на втручання в президентські вибори у США 2016 року.

Справа Клюшина

Нагадаємо, у грудні 2021 року російського бізнесмена Владислава Клюшина екстрадували зі Швейцарії до США. Американські поліцейські затримали його в Цюриху та супроводжували під час польоту.

У лютому журі присяжних у федеральному суді в Бостоні (штат Массачусетс) визнало пов'язаного з Кремлем російського бізнесмена Владислава Клюшина винним за чотирма пунктами звинувачення.