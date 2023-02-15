Связанного с Кремлем бизнесмена признали в США виновным в краже информации

Жюри присяжных в федеральном суде в Бостоне (штат Массачусетс) признало связанного с Кремлем российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

В частности Клюшину вменяется "преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами", "соучастие в мошенничестве с применением электронных средств", "соучастие в незаконном доступе к компьютерам" и "соучастие в мошенничестве с ценными бумагами".

Россиянину может грозить до 30 лет тюремного заключения и сотни тысяч долларов штрафа.

Из пяти российских граждан, обвиняемых в осуществлении схемы, давшей им возможность получить около 90 миллионов долларов, 42-летний Клюшин был единственным, кто был арестован и предстал перед судом.

Остальные четверо остаются на свободе, включая Ивана Ермакова, бывшего офицера российской военной разведки, работавшего в компании М-13 и разыскиваемого правительством США за предполагаемое участие в хакерских схемах по вмешательству в президентские выборы 2016 года и против антидопинговых агентств.

По словам прокуроров, Клюшин и его сообщники проникли в сети двух фирм, которые помогают компаниям подавать отчеты в регулирующие органы США, – Donnelley Financial Solutions и Toppan Merrill – и заработали около 90 миллионов долларов, торгуя акциями на основе еще не объявленной информации, которую они украли.

Напомним, в декабре 2021 года российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопроводили во время полета.

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