В США запустили информационную кампанию "Республиканцы за Украину"

В Соединенных Штатах Америки (США) запустили информационную кампанию, целью которой является намерение убедить сторонников Республиканской партии поддержать Украину в отпоре полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Инициатива называется "Республиканцы за Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторов этой кампании организацию Defending Democracy Togethe .

Бюджет кампании составляет 2 миллиона долларов, а стартовала она во вторник и продлится, предварительно, до конца года.

В этот период будут показывать рекламу от первого лица на кабельном и сетевом телевидении, а также в цифровом формате на YouTube, в которой избиратели Республиканской партии будут прямо на камеру призывать поддержать Украину.

Рекламные объявления будут размещены на 10 щитах в Милуоки во время первых президентских дебатов республиканцев 23 августа. Также они будут транслироваться во время дебатов на национальном канале Fox News.

В релизе говорится, что цель кампании - напомнить американцам о важности поддержки Украины и не отказываться от борьбы за свободу.

"Похоже, что слишком многие лидеры партии считают, что за противодействие украинской демократии и роли Америки в борьбе за свободу не будет никакого наказания. Мы здесь, чтобы напомнить им, что по всей стране есть много республиканцев, которые поддерживают Украину", - отметил национальный представитель республиканцев в Украине Ганнер Рамер,

Выборы США в 2024 году и визиты кандидатов в Украину

Напомним, что 5 ноября 2024 года состоятся 60-е выборы президента США. Сейчас свои кандидатуры подали более 15 политиков - среди них даже племянник Кеннеди Роберт. Однако основными кандидатами все еще остаются Джо Байден и Дональд Трамп.

Сейчас по Трампу открыто сразу несколько уголовных производств, тем не менее, это не помешает ему принять участие в гонке. Более того, в случае победы он может отменить приговор суда.

Также отметим, что недавно, 5 августа, в Киев совершил визит кандидат в президенты США от Республиканской партии Кристофер Кристи, в ходе которого встретился с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Ранее бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс тоже совершил неожиданный визит в Украину, и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Он заявлял, что Штаты должны и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию РФ.