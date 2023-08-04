Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 августа, провел встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Кристофером Кристи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

"Я также хотел бы искренне поблагодарить вас и ваших коллег, в частности Конгресс. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которая для нас является чрезвычайно весомой. Мы очень благодарны президенту США Джо Байдену и его администрации", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно, что США, все американцы - на стороне правды и демократии, и они убеждены в победе Украины.

Усиление помощи

Отмечается, что президент отметил важность дальнейшего усиления помощи со стороны партнеров для надежной защиты от российского ракетного террора и успешного освобождения временно оккупированных украинских территорий.

Фото: Встреча (president.gov.ua)

"США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя - для наших Вооруженных сил. И, конечно, в финансовом секторе, что также является мощной поддержкой", - отметил Зеленский.

Кристофер Кристи рассказал, что хотел воочию увидеть, что происходит в Украине, и поделиться полученной информацией с американским обществом, которое чрезвычайно поддерживает Украину.

Кристофер Джеймс (Крис) Кристи - американский политик, в 2010-2018 годах - губернатор штата Нью-Джерси. Стал первым республиканцем, выигравшим выборы в этом штате за 12 лет.

Что еще известно о визите Кристи в Украину

CNN писало, что бывший губернатор штата Нью-Джерси также посетил Мощун и Бучу в Киевской области.

Он сказал журналистам, которые сопровождали его, что приехал в Украину, потому что хочет, чтобы американцы видели то же, что и он, чтобы их решимость поддерживать Украину сохранялась.

Он подчеркнул, что поддержка США необходима для противодействия влиянию таких противников, как Китай и Россия. Ранее Кристи критиковал экс-президента США Дональда Трампа за то, что он отказался сказать прямо, должна ли Украина выиграть войну против России.

Визит других кандидатов в президенты США в Украину

Ранее бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс совершил неожиданный визит в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Также он заявлял, что США должны и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию РФ.

"Мы должны обеспечить их (украинцев) боеприпасами, чтобы отразить российское вторжение", - подчеркнул 63-летний бывший конгрессмен и губернатор штата Индиана в общении с представителями СМИ.