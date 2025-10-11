США вводят 100% пошлины на товары из Китая, - Трамп

Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай "предпримет дальнейшие агрессивные шаги" в торговой политике.

Также с 1 ноября Соединенные Штаты вводят экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

По словам Трампа, это решение стало ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю продукцию, производимую им, а также на некоторые товары, произведенные не им", - говорится в заметке.

Трамп отметил, что это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, который Китай разработал много лет назад.

"Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", - написал он.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон введет 100% тарифы исключительно от имени США, не ожидая аналогичных действий от других государств.

"Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такое, но они это сделали, а остальное уже история", - отметил он.