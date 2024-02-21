В Белом доме рассказали подробности о грядущем пакете санкций против РФ

Соединенные Штаты готовят крупный пакет санкций против России, который затронет ее оборонную промышленность и сократит экспортный потенциал.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Белого дома.

"Мы планируем ввести пакет санкций в конце этой недели, что, очевидно, произойдет после трагической смерти Алексея Навального. Этот пакет санкций также появится накануне двухлетней годовщины войны РФ против Украины", - заявил Салливан.

По его словам, это будет существенный пакет санкций, который охватывает целый ряд различных элементов российской оборонно-промышленной базы и источников дохода для российской экономики, которые вместе приводят в действие российскую военную машину.

"Я хотел бы отметить, что он дополняет серьезную систему санкций, над созданием которой мы работали с нашими союзниками и партнерами в течение последних двух лет", - добавил советник президента США по вопросам национальной безопасности.

Он также отметил, что США и союзники настойчиво и усердно работают, чтобы продолжать налагать издержки за то, что сделала Россия с Навальным и Украиной и за ту угрозу, которую она представляет для международного мира и безопасности.

Что предшествовало

Напомним, что управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского политика Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок.

Вскоре президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального.

Позже в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новый пакет санкций против России за смерть политика Алексея Навального.

Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.