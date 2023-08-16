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США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за связи с КНДР

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 августа, ввели санкции против компании из России за ее связи с КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что под ограничения попал гражданин Ливана Зухайр Субхи Нахла.

Также США ввели санкции против компаний из Казахстана, Ливана, России и Словакии.

Ранее Британия вводила санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртичева за его участие в попытке сделки по продаже оружия между КНДР и Россией.

Отношения России и КНДР

В декабре 2022 года Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

В частности, в июне текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять "стратегическое сотрудничество" с РФ и пообещал "крепко держать за руку" российского диктатора Владимира Путина.

Несколько недель назад координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия планирует начать покупку оружия в Северной Корее. Она желает получить от КНДР артиллерийские снаряды.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКНДРКазахстан