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Россия возобновила экспорт нефти в Северную Корею, - ООН

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Среда 14 июня 2023 00:02
Россия возобновила экспорт нефти в Северную Корею, - ООН Фото: Россия возобновила экспорт нефти в КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация в декабре 2022 года возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Сообщается, что РФ не отправляла нефть в КНДР с 2020 года. По данным ООН, с декабря прошлого года по апрель 2023-го Пхеньян получил около 67 тысяч баррелей нефти. Также в отчете ООН не уточняется, каким путем РФ поставляла нефть в Северную Корею.

Ранее аналитики со ссылкой на спутниковые снимки отмечали, что РФ и Северная Корея возобновили торговлю через единственный пограничный железнодорожный переход. Власти КНДР закрыли его в феврале 2020 года в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом.

Санкции против КНДР

ООН, ряд других международных организаций и отдельные страны ввели против КНДР санкции за проведение ядерных испытаний. Впервые санкции против КНДР были введены в 2006 году. Резолюция Совбеза ООН потребовала от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.

Ранее КНДР заявляла о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Сегодня утром сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в части Японии и Южной Кореи оглашали воздушную тревогу.

Вскоре в США заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет.

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