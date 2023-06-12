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Ким Чен Ын заявил, что хочет "держать Путина за руку" и наращивать партнерство с РФ

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 04:46
Ким Чен Ын заявил, что хочет "держать Путина за руку" и наращивать партнерство с РФ Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять "стратегическое сотрудничество" с РФ и пообещал "крепко держать за руку" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное СМИ КНДР KCNA.

Так, Ким послал Путину поздравление с "днем России", в котором выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу. Также он заявил, что РФ якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".

После лидер КНДР заявил, что готов к более тесному стратегическому сотрудничеству с РФ.

"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руку с президентом РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудничество РФ и КНДР

Еще в июле прошлого года КНДР признала так называемые ЛНР и ДНР, после чего Украина разорвала с ней дипломатические отношения. А уже в августе Путин написал Киму, что их две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США заявил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны. В январе 2023 года в Пентагоне сообщили, что РФ просит у Северной Кореи предоставить баллистические ракеты, однако пока такие договоренности достигнуты не были.

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