Иран возобновил производство баллистических ракет несмотря на санкции ООН, - CNN

Иран мог активизировать возобновление своей программы баллистических ракет, несмотря на повторное введение в сентябре санкций ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание со ссылкой на источники в европейской разведке сообщает, что в конце сентября из Китая в Иран прибыло несколько партий перхлората натрия. Он является основным прекурсором в производстве твердого топлива, обеспечивающего работу ракет средней дальности Ирана.

Эти закупки могут быть частью "решительных усилий" по восстановлению истощенных ракетных запасов Ирана.

Перхлорат натрия не упоминается среди материалов, запрещенных для экспорта в Иран. Поэтому, по мнению экспертов издания, это может дать Китаю основания считать, что он не нарушает никакого запрета ООН.

CNN отслеживал перемещение нескольких грузовых судов, идентифицированных разведывательными источниками как причастных к последним поставкам перхлората натрия из китайских портов в Иран. Многие из них с конца апреля несколько раз курсировали между Китаем и Ираном.

Непонятно, знает ли китайское правительство об этих поставках, отмечает издание.

В ответ на запрос CNN относительно этих транзакций представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что, хотя он "не знаком с конкретной ситуацией", Китай "последовательно вводит экспортный контроль над товарами двойного использования в соответствии со своими международными обязательствами и внутренним законодательством".