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США ввели новые масштабные санкции против Ирана

Фото: США ударили по Ирану новыми санкциями (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство финансов США ввело санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана. Причиной стала массированная ракетная атака Тегерана против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Ограничения ввели против десяти организаций в нескольких юрисдикциях. Кроме того, санкции введены в отношении 17 судов из-за их участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), против которых ранее США уже ввели ограничения.

Кроме того, Госдепартамент США ввел ограничения в отношении шести организаций и шести судов. Причиной стало сознательное участие в операциях по купле-продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Отмечается, что ограничения направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, которые перевозят нефть иранского режима на экспорт.

Масштабная атака Ирана на Израиль

В начале октября Иран выпустил по Израилю около 200 ракет.

Причиной стала ликвидация израильской армией лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и старшего члена военного крыла ХАМАС в Ливане Саида Аталлаха Али.

Кроме того, на днях Израиль ликвидировал Адхама Джахаута, который был связным "Хезболлы" и Сирии.

Санкции против Ирана

В начале сентября, США ввели новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет.

В Иране решительно отрицают передачу России этих вооружений.

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