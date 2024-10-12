США ввели новые масштабные санкции против Ирана

Ограничения ввели против десяти организаций в нескольких юрисдикциях. Кроме того, санкции введены в отношении 17 судов из-за их участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), против которых ранее США уже ввели ограничения.

Кроме того, Госдепартамент США ввел ограничения в отношении шести организаций и шести судов. Причиной стало сознательное участие в операциях по купле-продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Отмечается, что ограничения направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, которые перевозят нефть иранского режима на экспорт.