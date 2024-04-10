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США ввели экспортные ограничения против компаний из России и Китая

Архивное фото: США ввели экспортные ограничения против компаний из России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки решили ужесточить экспортные ограничения против РФ и добавили в "черный список" три компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сборник официальных документов правительства США.

Отмечается, что ограничения решило ввести Министерство торговли США. Под экспортный контроль должны будут попасть три компании из РФ, шесть из Китая и две из ОАЭ. 

В перечень были занесены российские компании "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила".

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США причисляет эти компании к организациям, действующим вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

"ОДК-СТАР"

Производит топливные системы авиационных двигателей и другие компоненты для военных и гражданских самолетов.

"Аэросила"

Ведущая российская фирма в области разработки и производства авиационных винтов, винтовых вентиляторов, вспомогательных газотурбинных двигателей, а также авиационных агрегатов различного назначения.

США усиливают санкционное давление на Россию

В конце марта США ввели новые санкции против компаний из РФ за их помощь в уклонении от уже существующих ограничений.

Недавно двое граждан России в США признали свою вину в нарушении правил экспортного контроля. Они отправляли в РФ технику для авиации.

А вчера стало известно, что сенаторы от двух партий предложили законопроект, который будет призван остановить поставки американских технологий и полупроводников в Россию.

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