США ввели экспортные ограничения против компаний из России и Китая

Отмечается, что ограничения решило ввести Министерство торговли США. Под экспортный контроль должны будут попасть три компании из РФ, шесть из Китая и две из ОАЭ.

В перечень были занесены российские компании "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила".

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США причисляет эти компании к организациям, действующим вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

"ОДК-СТАР"

Производит топливные системы авиационных двигателей и другие компоненты для военных и гражданских самолетов.

"Аэросила"

Ведущая российская фирма в области разработки и производства авиационных винтов, винтовых вентиляторов, вспомогательных газотурбинных двигателей, а также авиационных агрегатов различного назначения.