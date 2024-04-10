UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю

Архівне фото: США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти РФ і додали до "чорного списку" три компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збірник офіційних документів уряду США.

Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. Під експортний контроль повинні будуть потрапити три компанії з РФ, шість із Китаю і дві з ОАЕ. 

До переліку було занесено російські компанії "ОДК-СТАР", "Дельта аеро" і "Аеросила".

Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"ОДК-СТАР"

Виробляє паливні системи авіаційних двигунів та інші компоненти для військових і цивільних літаків.

"Аеросила"

Провідна російська фірма в галузі розробки та виробництва авіаційних гвинтів, гвинтових вентиляторів, допоміжних газотурбінних двигунів, а також авіаційних агрегатів різного призначення.

США посилюють санкційний тиск на Росію

Наприкінці березня США запровадили нові санкції проти компаній з РФ за їхню допомогу в ухиленні від уже чинних обмежень.

Нещодавно двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.

А вчора стало відомо, що сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиОб'єднані Арабські ЕміратиКитай