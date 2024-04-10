США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю

Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти РФ і додали до "чорного списку" три компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збірник офіційних документів уряду США.
Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. Під експортний контроль повинні будуть потрапити три компанії з РФ, шість із Китаю і дві з ОАЕ.
До переліку було занесено російські компанії "ОДК-СТАР", "Дельта аеро" і "Аеросила".
Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Виробляє паливні системи авіаційних двигунів та інші компоненти для військових і цивільних літаків.
Провідна російська фірма в галузі розробки та виробництва авіаційних гвинтів, гвинтових вентиляторів, допоміжних газотурбінних двигунів, а також авіаційних агрегатів різного призначення.
Наприкінці березня США запровадили нові санкції проти компаній з РФ за їхню допомогу в ухиленні від уже чинних обмежень.
Нещодавно двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.
А вчора стало відомо, що сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.