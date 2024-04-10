США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю

Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. Під експортний контроль повинні будуть потрапити три компанії з РФ, шість із Китаю і дві з ОАЕ.

До переліку було занесено російські компанії "ОДК-СТАР", "Дельта аеро" і "Аеросила".

Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"ОДК-СТАР"

Виробляє паливні системи авіаційних двигунів та інші компоненти для військових і цивільних літаків.

"Аеросила"

Провідна російська фірма в галузі розробки та виробництва авіаційних гвинтів, гвинтових вентиляторів, допоміжних газотурбінних двигунів, а також авіаційних агрегатів різного призначення.