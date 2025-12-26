RU

США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. Но таких временных рамок может быть недостаточно.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Зеленский рассказал, что большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и оформлены в виде пяти документов, хотя может быть добавлен и шестой. 

Он уточнил, что остаются некоторые "технические моменты" для дальнейшего обсуждения. Один из них - срок действия соглашения о гарантиях безопасности. В частности, США предлагают "15-летний пакт" с возможностью продления. 

"Я думаю, нам нужно больше, чем 15 лет", - сказал президент. 

Он уточнил, что будет считать большим успехом, если президент США Дональд Трамп согласится с такой позицией. 

По словам Зеленского, и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы. 

Он высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также своей команды во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина планирует заключить два соглашения о гарантиях безопасности. Первый будет трехсторонним (Украина, Европа и США), а второй - двусторонним (Украина и США).

Также пункт о гарантиях безопасности содержится в мирном плане из 20 пунктов, который Киев согласовывает с Вашингтоном.

Речь в документе идет о том, что Украина получит гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического договора.

