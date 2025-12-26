США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, - Зеленський

США хочуть надати Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Але таких часових рамок може бути недостатньо.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
Зеленський розповів, що більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджено й оформлено у вигляді п'яти документів, хоча може бути додано й шостий.
Він уточнив, що залишаються деякі "технічні моменти" для подальшого обговорення. Один із них - термін дії угоди про гарантії безпеки. Зокрема, США пропонують "15-річний пакт" із можливістю продовження.
"Я думаю, нам потрібно більше, ніж 15 років", - сказав президент.
Він уточнив, що вважатиме великим успіхом, якщо президент США Дональд Трамп погодиться з такою позицією.
За словами Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.
Він високо оцінив роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера, а також своєї команди на чолі з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна планує укласти дві угоди про гарантії безпеки. Перша буде тристоронньою (Україна, Європа і США), а друга - двосторонньою (Україна і США).
Також пункт про гарантії безпеки міститься в мирному плані з 20 пунктів, який Київ погоджує з Вашингтоном.
У документі йдеться про те, що Україна отримає гарантії безпеки за прикладом статті 5 Північноатлантичного договору.